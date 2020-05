Panchina Torino – Per il dopo Longo anche Giampaolo e.. Pioli

MILAN NEWS – Come riporta questa mattina l’edizione di Tuttosport, sono tanti nomi degli allenatori che piacciono ad Urbano Cairo per la prossima stagione del Torino. Il lavoro di Moreno Longo non è stato troppo apprezzato fin qui e il patron dei granata è al lavoro per trovare un nuovo tecnico. Tra i vari nomi sulla lista ci sono anche Juric, tecnico del Verona, Semplici ex allenatore della SPAL, D’Aversa del Parma, ma anche Marco Giampaolo, ancora sotto contratto col Milan e dulcis in fundo Stefano Pioli.

Giampaolo ha ancora un contratto da 2 milioni coi rossoneri fino al 2021 e, dunque, andrebbe trovata una buonuscita col club di via Aldo Rossi. Pioli, invece, ha un’opzione di rinnovo automatica in caso di approdo in Europa, ma ha anche un gentleman Agreement coi rossoneri. Il tecnico emiliano è da tempo un pallino di Cairo e potrebbe essere lui il candidato principale per far ripartire il Toro. E’ altamente probabile che il Milan non lo confermerà il prossimo anno e allora Cairo potrebbe approfittarne e portarlo all’ombra della Mole. Intanto, lui prova a giocarsi le sue carte per salvare la panchina: continua a leggere>>>

