Panchina Milan – Rangnick in calo, all’orizzonte c’è Spalletti

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato questa mattina sul Corriere dello Sport, sarebbero in rialzo le quotazioni di Luciano Spalletti come nuovo allenatore del Milan. Al contrario sarebbero in forte calo quelle di Ralf Rangnick, in forte contrapposizione con quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, che parla di accordo in via di definizione.

COME GIOCHEREBBE SPALLETTI? ECCO QUI IL SUO 4-2-3-1 “ROSSONERO”

Per quanto riguarda Stefano Pioli, le chance di permanenza sono unicamente legate ai risultati sul campo ma se non si dovesse riprendere la stagione il suo percorso sulla panchina rossonera sarebbe già compromesso dall’attuale settimo posto in campionato. Secondo Altafini andrebbe fatta una rivoluzione: siete d’accordo?

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android