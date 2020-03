Panchina Milan – Guardiola il sogno: ecco a quanto è quotato

NEWS MILAN – In attesa di capire come finirà la stagione calcistica in Italia, in molti guardano già all’anno prossimo. È il caso del Milan. I rossoneri, dopo l’addio di Zvonimir Boban dal quadro dirigenziale – decisiva l’intervista alla Gazzetta dello scorso 29 febbraio – sembrano andare incontro all’ennesima rivoluzione tecnica. E tra i vari cambiamenti dovrebbe rientrare anche quello relativo all’allenatore.

Stefano Pioli, subentrato in corsa ad ottobre a Marco Giampaolo, non sembra aver convinto più di tanto e potrebbe lasciare al termine della stagione (tra lui e il club c’è un gentleman agreement). Il sogno del Milan e di tutti i suoi tifosi, ambiziosi di tornare ad alti livelli nel più breve tempo possibile, porta il nome di Pep Guardiola. I betting analyst di Sisal Matchpoint non escludono completamente l’ipotesi ma la collocano ad alta quota. Un possibile approdo in rossonero dell’attuale tecnico del Manchester City, riferisce Agipronews, si gioca a 33,00. Difficile, ma nel calcio niente è impossibile. Intanto, primo caso di positività al Covid-19 in casa Atalanta: ecco chi è>>>

