Palladino: “Ibrahimovic? Lo facevo vincere alla play se no si arrabbiava”

Raffaele Palladino ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, compagno di squadra ai tempi della Juventus. Ecco il simpatico aneddoto riportato da 'TuttoMercatoWeb': "Quando lo vidi cambiarsi accanto a me per la prima volta, restai gelido e immobile. Rimasi subito colpito dalla sua grande professionalità prima e dopo l'allenamento, lavorava sempre per migliorarsi di continuo. Oggi fa ancora la differenza e, vi dico la verità, questo non mi sorprende. Per me Zlatan è uno dei più grandi tra i giocatori che sono passati dall'Italia. Se è arrivato a questi livelli di rendimento, mantenendoli a quasi 40 anni, è perché ci ha messo testa e tanto lavoro".