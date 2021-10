Pagelle Milan-Torino, i voti del Corriere dello Sport: male Bakayoko

Le pagelle di Milan-Torino 1-0, gara della 10^ giornata della Serie A 2021-2022. I voti dei rossoneri del Corriere dello Sport

Le pagelle di Milan-Torino 1-0 , partita valida per la 10^ giornata della Serie A 2021-2022 , secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il migliore per il quotidiano è Tomori, che prende un bel 7 ("Gli interventi difensivi, sempre puntuali, provano gli applausi dei 35 mila di San Siro). Stesso voto anche per Tatarusanu: "Salva prima su Sanabria poi nel mischione finale".

Il peggiore è invece Bakayoko, che prende 5 ("Richiamato dai compagni nel dare maggiore sostengo in mediana"). Insufficienza anche per Kalulu, che prende 5,5 ("Schierato a sinistra per tappare l'emergenza dopo il forfait di Ballo-Toure, va in difficoltà quando deve contenere Singo". 6.5 invece per Tonali, Krunic e Giroud ("Killer d'area di rigore. Sblocca il match e porta a quattro le reti in Serie A"). Ecco tutti i voti nel dettaglio