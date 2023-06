News Milan, i numeri di una stagione da record sugli spalti

Una stagione conclusa al quarto posto in campionato e una semifinale di Champions League . Il Milan conclude quest'annata con un passo in avanti nel suo percorso europeo e qualche rimpianto per quello italiano. Tuttavia, mentre sul campo i ragazzi allenati da Stefano Pioli battagliavano ad ogni match, sugli spalti i numeri aumentavano e i traguardi da record si avvicinavano giorno dopo giorno.

Dai dati forniti dal Milan, infatti, in 26 partite casalinghe la media di spettatori è stata di 71.607, la più alta in Serie A, con ben 1.861.782 cuori rossoneri a seguire e incitare la squadra in ogni circostanza.