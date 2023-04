Napoli-Milan, ancora polemiche. Venerato: “Arbitro mediocre”

Ciro Venerato , giornalista della Rai, ha parlato di Napoli-Milan , fermandosi per l'ennessima volta sull'arbitraggio dell'andata. Ecco le sue parole durante Terzo Tempo, trasmissione in onda su Tele A, riportate da tuttonapoli.net.

"S’è visto il peso politico del Milan. Ferlaino mi disse che preferiva gli arbitri scarsi in casa e quelli bravi in trasferta. All’andata il Napoli ha preso un arbitro mediocre, non era già adatto sulla carta alla partita, ed è successo ciò che è successo. Al ritorno invece becchi l’arbitro più importante, quello della finale mondiale, anche con 250mila tifosi non sentirà la pressione del pubblico. Le designazioni sono chiare dal punto di vista politico". Anche a poche ore dalla sifda del Maradona, quindi, non si fermano le polemiche, dopo una settimana già calda da mercoledì scorso. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Napoli-Milan - Le scelte di Spalletti e Pioli