Napoli-Milan, aperto un procedimento su Politano per i gestacci ai tifosi

È stato aperto un procedimento su Matteo Politano per via dei gestacci fatti ai tifosi rossoneri durante Napoli-Milan

Tra i protagonisti negativi in casa partenopea di Napoli-Milan c'è stato senza ombra di dubbio Matteo Politano. L'ex esterno dell'Inter, al di là della prestazione opaca e dei pochi pericoli creati dalla parte di Theo Hernandez, si è messo in mostra per un gesto inconsulto indirizzato verso i tifosi rossoneri. Apprestandosi a battere un calcio di punizione verso la porta difesa da Mike Maignan, l'attaccante italiano si è infatti toccato le parti intime.