Napoli, le alternative a Giuntoli: c’è anche Frederic Massara

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sarebbe alla ricerca di un'alternativa a Giuntoli e tra i nomi in ballo vi sarebbe anche quello di Frederic Massara . In attesa dell'annuncio che ufficializzerebbe il divorzio fra il Milan e Massara , il dirigente rientra in un intricato quadro che il trasferimento di Cristiano Giuntoli alla Juventus potrebbe cambiare.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, infatti, non ha ancora dato il via libera al dirigente azzurro. I contatti con la Juventus sono ben noti ma il contratto che lo lega al Napoli, fino a giugno 2024, rappresenta l'ostacolo maggiore. Tuttavia, in un'ipotesi nella quale Giuntoli riuscisse a trasferirsi in bianconero, De Laurentiis avrebbe già stilato una lista dei suoi ipotetici sostituti, tra cui, appunto, anche Frederic Massara. LEGGI ANCHE: Esclusiva- Idea Ibrahimovic come nuovo Club Manager