Napoli, sui social spunta il cimitero delle squadre avversarie

Dopo la vittoria all'Allianz Stadium contro la Juventus , a Napoli si inizia a festeggiare uno scudetto atteso da 33 lunghi anni. Sui social dilaga la gioia dei tifosi azzurri, con foto e sfottò per un campionato che sembrava chiuso già a febbraio.

Tuttavia, su Twitter è spuntato un video che ritrae un cimitero con i loghi di tutte le squadre di Serie A. Al centro, poi, una bara con sopra di essa le sciarpe di Juventus, Inter e Milan. Ma non solo, poiché dietro, appesa ad un muro, una stampa che recita: "Per l'Italia intera un dolore atroce, dopo tanti anni vi abbiamo messo in croce". LEGGI ANCHE: Milan, la Roma e quel 2-2 che aprì la crisi rossonera