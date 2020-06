Morace: “Il Milan piace. Pioli sta svolgendo un ottimo lavoro”

MILAN NEWS – Carolina Morace, ex coach del Milan femminile, intervenuta ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan, soffermandosi sul lavoro che sta svolgendo Stefano Pioli. Ecco le dichiarazioni della Morace.

“Il Milan sta facendo bene. A me la squadra piace, ovviamente ha bisogno di rinforzi, ma è una squadra bella da vedere. Pioli sta facendo un ottimo lavoro – spiega Morace -.Il Milan è cresciuto e più gioca e più gioca bene. Ovviamente serviranno dei rinforzi in vista della prossima stagione”. INTANTO BRAIDA PUO TORNARE COME DIRETTORE SPORTIVO, CONTINUA A LEGGERE >>>