Monza-Milan, Pioli: “Scelti Leao e Origi per la velocità”

Sulla scelta di schierare Leao e Origi: "Avevo scelto due attaccanti di velocità e profondità per superare la loro pressione. Qualche volta ci siamo riusciti, qualche volta no. Si può fare meglio, c'è un'occasione per sviluppare di più .Credo che abbiamo fatto una buona partita fin quando abbiamo avuto le energie. il Monza ha fatto una buonissima partita, abbiamo incontrato un avversario che sta molto bene. Vincere è positivo per la nostra crescita e per continuare con fiducia". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>