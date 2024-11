Monza-Milan, la Curva Sud tuona: “Scene surreali, questo è inconcepibile”

Nella giornata di ieri, sabato 2 novembre, la Curva Sud rossonera ha lasciato lo stadio nel corso di Monza - Milan per protesta. Secondo le prime indiscrezioni il motivo sarebbe stato non tanto la contestazione alla squadra, ma un gesto di solidarietà verso alcuni compagni di tifo lasciati ingiustamente fuori. Ecco la spiegazione ufficiale pubblicata su una storia 'Instagram'.

"Ieri in quel di Monza abbiamo purtroppo assistito a scene surreali. Alcuni ragazzi in possesso di regolare biglietto per il settore ospiti sono stati fermati alle 19.00 ai cancelli. E dopo due ore di controlli, nonostante risultassero persone libere, non sono stati fatti entrare di proposito allo stadio. Solo perché in attesa di notifica di provvedimento Daspo da Firenze che potrebbe arrivare anche tra giorni/settimane".