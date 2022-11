Mondiali, Bernardeschi: “Abominevole quando si calpestano i diritti civili”

Federico Bernardeschi, calciatore del Toronto FC, si è sfogato sulla questione diritti civili non garantiti in Qatar, sede dei Mondiali

Federico Bernardeschi, calciatore del Toronto FC, si è sfogato sulla questione diritti civili non garantiti in Qatar, sede dei Mondiali. L'ex Juventus, con i colori dell'arcobaleno sulla mano, ha parlato sulla decisione della FIFA di non far indossare la fascia 'One Love' ai capitani di alcune nazionali che volevano schierarsi a favore della comunità LGBTQ+. Queste le dichiarazioni rilasciate, in collegamento, su 'RaiUno'.