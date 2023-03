Mirabelli: “Al Milan c’è stato poco tempo, abbiamo fatto anche errori”

Intervenuto durante il Palermo Football Conference, Massimiliano Mirabelli ha rilasciato una lunga intervista parlando anche e soprattutto della parentesi rossonera. L'ex dirigente del Milan ha infatti sottolineato come al Diavolo non abbia avuto tanto tempo per agire, ammettendo comunque di aver fatto diversi errori in coppia con Marco Fassone . Di seguito le sue parole.

Le parole di Massimiliano Mirabelli sull'esperienza al Milan

"C'è stato davvero poco tempo, impossibile organizzare un club come il Milan in 18 mesi. Avevamo costruito una squadra molto giovane, poi ovviamente sono stati fatti anche errori. Avevamo undici giocatori in scadenza e non abbiamo perso nessuno, successivamente il Milan ha perso Donnarumma, Calhanoglu e Kessie. Qualcuno ha detto che è una cosa positiva, per me perdere un giocatore a zero non è mai una buona cosa".