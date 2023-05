Milan, rebus Vranckx: valutazioni sul futuro del centrocampista

Come riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, il Milan parlerà nei prossimi giorni con William D’Avila , agente di Aster Vranckx , per decidere il futuro del centrocampista belga. I rossoneri, infatti, non sembrerebbero intenzionati a usufruire del diritto d'acquisto pattuito con il Wolfsburg , circa 12 milioni di euro, nella trattativa che ha portato il classe 2002 a Milano.

Ma non solo, poiché con D'Avila il Milan potrebbe anche iniziare a sondare il terreno per l'acquisto di Elye Wahi. L'attaccante del Montpellier rientra nei giocatori assistiti dalla DW Sports Management di D'Avila e i rossoneri potrebbero cominciare a studiare un piano per imbastire i primi dettagli per donare alla corte di Stefano Pioli un giovane e promettente centravanti.