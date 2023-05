Kessié via dal Barcellona? Milan e Inter due possibilità

Calciomercato Milan, torna Kessié?

Il Barcellona avrebbe deciso, Franck Kessié dovrebbe lasciare il club entro il 30 giugno. Secondo quanto riportato da Sport, una volta vinta LaLiga, sarà comunicato anche all'ivoriano, che non ha fatto male in stagione, ma l'esigenza della società di cedere è prioritaria. Nei giorni scorsi si sarebbe fatto avanti il Tottenham, che avrebbe chiesto ai blaugrana la valutazione del centrocampista, ma anche Milan e soprattutto Inter si sarebbero interessate. Kessié non disdegnerebbe il ritorno a Milano, però il Barcellona non è convinto: in Italia non ci sarebbero soldi e le casse spagnole devono essere rimpinguate. Il ritorno di Kessié al Milan avrebbe del clamoroso.