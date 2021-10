Milan-Verona, grande chance per Ballo-Toure | News

Ballo Toure, terzino del Milan, dovrebbe partire titolare nella partita di sabato sera contro il Verona. Chance per il senegalese

Momento delicato per il Milan e per Stefano Pioli. Non solo l'operazione di Mike Maignan, ma anche l'indisponibilità di Theo Hernandez per il coronavirus. Il terzino non sarà a disposizione per la partita contro il Verona, così come la gara in Champions League contro il Porto.