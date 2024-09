Milan-Venezia, Busio: “Sarà dura ma siamo pronti, ci meritiamo la Serie A”

Sabato 14 settembre andrà in scena Milan-Venezia, partita valevole per la 4° giornata di Serie A. I rossoneri arrivano da un filotto di partite complicate, due punti su nove conquistati e ambiente in rivolta. Il Venezia, neopromossa, arriva a San Siro con voglia di fare il colpaccio. I veneti non hanno ancora vinto quest'anno e vogliono provarci a casa del diavolo. Uno dei possibili protagonisti della gara sarà Gianluca Busio. Il classe 2002 italo-americano ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport nel quale racconta le sensazioni per la gara col Milan. Ecco le sue parole: