Milan Under 23, scelto l’allenatore: ed è un collaboratore di Pioli …

Negli ultimi mesi si è spesso parlato della possibile nascita del Milan Under 23 e per la panchina ci sarebbe la possibilità che a guidare la formazione ci sia uno dei collaboratori di Stefano Pioli . Gli esempi, in Italia, non mancano, e sono tra l'altro interessanti da seguire. La Juventus e l' Atalanta , infatti, sono le uniche due squadre del campionato Serie A ad avere questa selezione intermedia tra la prima squadra e la Primavera, entrambe militanti in Lega Pro.

E bisogna dire che il progetto di entrambe sta funzionando alla grande, anche perché permette di far crescere i giovani talenti a più step. Le ultime notizie in merito le ha fornite Nicolò Schira, esperto di calciomercato. Sul proprio profilo 'X' ha infatti pubblicato un post in cui rivela che a guidare l'Under 23 potrebbe essere Daniele Bonera, ex difensore rossonero e oggi al fianco di Stefano Pioli. Il quale potrebbe anche rimanere nonostante l'addio dell'attuale tecnico rossonero. Ancora non c'è l'ufficialità in questo senso, ma il suo nome sarebbe sulla lista da diverso tempo e tutti gli indizi porterebbero a lui.