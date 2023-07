Milan, tutta la leadership di Maignan: spiega ai giovani come si difende

Durante la tournée americana, il Milan riscopre in Mike Maignan un nuovo leader dello spogliatoio, con il francese che aiuta i più giovani

Che il Milan avesse preso un gran portiere dopo il doloroso addio di Donnarumma lo avevamo capito fin dalle primissime parate, ma che i rossoneri avessero acquisito un nuovo leader lo abbiamo scoperto nel tempo. Mike Maignan è ormai diventato un punto fermo, sia dentro che fuori dal campo. Durante la scorsa stagione la sua assenza è pesata, costando al Milan punti e umore. Il ritorno in campo fu festeggiato come un trofeo, riportando calma e, soprattutto, clean sheet.

Dopo la cessione di Tonali, però, qualcuno aveva messo in dubbio il rigoroso ordine creatosi nello spogliatoio rossonero. Sandro rappresentava il milanismo e il suo addio, come quello di Maldini, ha fatto disperare non pochi tifosi. Eppure, l'eredità pare aver trovato un nuovo padrone. Durante uno degli allenamenti nella tournée americana, infatti, il carisma di Maignan ha preso il sopravvento e il portiere francese ha voluto aiutare i giovani provenienti dalla Primavera rossonera.