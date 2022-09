Milan, Tonali in sede per il rinnovo: ecco le cifre e i dettagli | PM News

Sandro Tonali e il Milan si legheranno insieme ancora per altri cinque anni. Come appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', il centrocampista rossonero si è recato nella sede di Via Aldo Rossi per firmare il rinnovo del contratto fino al 2025. L'ex calciatore del Brescia, inoltre, guadagnerà circa tre milioni di euro l'anno per le prossime cinque stagioni. Milan, ci siamo per il rinnovo di Tonali: ecco il nuovo stipendio del numero 8