Milan, Theo Hernandez: “Non abbassiamo la testa, continuiamo a combattere”

NEWS MILAN – Al termine della gara pareggiata dal Milan contro la Sampdoria, il terzino francese dei rossoneri Theo Hernandez ha commentato il risultato su Instagram. “Non abbassiamo la testa, continuiamo a combattere e lavorare”, le poche ma importanti parole dell’ex laterale di Real Sociedad e Real Madrid. Theo è stato anche oggi uno dei migliori nelle fila rossonere sebbene non sia riuscito ad incidere come al solito. Stranamente più decisivo in fase difensiva che in quella offensiva: ecco il suo voto nelle nostre pagelle>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android