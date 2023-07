Milan, e la terza maglia? Ecco trapelate nuove immagini | News

Sui social iniziano a trapelare nuove immagini per quanto riguarda la terza divisa del Milan per la stagione 2023/24

La stagione deve ancora, ufficialmente, iniziare e il Milan come di consueto ha già presentato il look che vedremo addosso ai nostri rossoneri. Se la prima divisa, quella di casa, era stata anticipata durante gli ultimi match della scorsa stagione, negli ultimi giorni ha visto la luce anche la seconda maglia.

E la terza?

Rimane, però, tanta curiosità in vista della terza divisa del Milan. Nel corso dei mesi si sono diffusi diversi rumors a riguardo, tra colorazioni e dettagli vari, e nel novembre del 2022 Footy Headlines, portale specializzato in brand e marchi a tema calcistico, aveva anticipato tutti. Il noto sito aveva descritto la possibile terza divisa con delle tonalità abbastanza lontane dal tradizionale rossonero. Si parlava, infatti di Hot Pink/Mid Blue, ovvero un rosa affiancato ad un blu non troppo scuro.