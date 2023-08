Milan, arrivano conferme sulla terza maglia 2023/2024 | FOTO

Dopo l'ufficialità del design della seconda maglia, arrivato qualche settimana fa con tanto di comunicato ufficiale da parte del Milan , cominciano ad esserci le prime anticipazioni anche della terza casacca rossonera per la stagione 2023/2024 . Già da qualche giorno circolano alcune immagini, che trovano conferma oggi, sebbene ancora non vi sia alcuna ufficialità.

Milan, le anticipazioni della terza maglia 2023/2024

Sul profilo 'Twitter' di 'evasphane.com', infatti, nella giornata di ieri sono state pubblicate alcune foto di quella che potrebbe essere la terza divisa del Milan per la prossima stagione. Come nelle anticipazioni delle scorse settimane si tratta di una maglia che al suo interno contiene le diverse sfumature di viola e azzurro. Un design quantomeno particolare, anche rispetto alla tradizione. LEGGI ANCHE: Milan, tentativo in extremis per Schouten >>>