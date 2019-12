Milan, Teotino: “Il problema è chi ha scelto i giocatori e come”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianfranco Teotino, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha paragonato i mercati di Milan e Inter degli ultimi due anni. Paragone impietoso per i rossoneri, ecco perché: “Nelle ultime due stagioni il Milan ha avuto un esborso netto di 165 milioni, mentre l’Inter, che sta lottando per lo scudetto, ha speso 120 milioni, quindi il problema è chi ha scelto questi giocatori e come li ha scelti”. La pensa in questo modo anche Franco Ordine: ecco le sue parole sull’ultima campagna acquisti rossonera, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android