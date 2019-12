Milan, Ordine: “L’ultima campagna acquisti è stata un disastro”

ULTIME NEWS MILAN – Franco Ordine, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, non ha risparmiato le critiche alla dirigenza del Milan. Ecco le sue critiche a Zvonimir Boban e Paolo Maldini: “L’ultima campagna acquisti è stata un disastro atomico, è stata messa insieme una cifra tecnica modestissima e da lì derivano le altre scelte sbagliate: non puoi prendere Giampaolo, conoscendo i suoi metodi, per poi liquidarlo dopo sette turni. C’è una sorta di impreparazione generale, Maldini e Boban non avevano mai diretto in prima persona una squadra”. Intanto ecco la critica di Gianni Rivera nei confronti di Elliott, continua a leggere >>>

