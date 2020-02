Milan, Tapiro d’oro a Ibrahimovic: “Normale essere arrabbiati. Qua sto bene”

ULTIME NEWS MILAN – Valerio Staffelli ha raggiunto l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, a cui è stato consegnato il Tapiro d’oro dopo la sconfitta nel derby di Milano per 4-2. “Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati – ha dichiarato lo svedese ai microfoni di Striscia la notizia -. Ho troppa passione per il calcio e volevo tornare a giocare in Italia. Sto bene qua, la prossima partita andrà meglio”, ha concluso fiducioso Ibra. Intanto, oggi Theo Hernandez ha parlato e risposto ad alcune domande sui social: ecco le sue parole>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android