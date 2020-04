Milan, taglio degli stipendi: accordo vicino, presto l’incontro

NEWS MILAN – Anche il Milan sta per entrare nel vivo del discorso del taglio degli stipendi. Il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini sta facendo da tramite tra la squadra e Ivan Gazidis e probabilmente la prossima settimana ci sarà un incontro (in videoconferenza) in cui si dovrebbe ufficializzare l’accordo.

Una decisione che varierà molto dal punto di vista economico se il campionato dovesse ripartire oppure rimanere tutto fermo a quel 8 marzo, giorno di Milan-Genoa. L’obiettivo è arrivare ad un accordo tra le parti prima della ripresa degli allenamenti (4 o 18 maggio). Intanto, arrivano rivelazioni importanti dall’ambiente dell’Hammarby: continua a leggere>>>

