Andersson: “Ibrahimovic qui si trova bene. Sul suo futuro..”

NEWS MILAN – La 25enne Jonna Andersson, portiere dell’Hammarby femminile e giornalista del giornale svedese Mitt i, ha parlato ieri di Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic ha partecipato all’intera sessione di allenamento di un’ora e mezza.

“Aveva con sé la sua solita voglia di vincere. Ad ogni suo passaggio sbagliato che portava ad un contrattacco, faceva un applauso”, dice Jonna Andersson.

Sapevi che avrebbe partecipato?

“No, non eravamo state avvisate. Proprio nel momento in cui alcune di noi si sono alzate per chiedere all’allenatore il motivo del ritardo dell’allenamento, ho visto Ibrahimovic arrivare in macchina. Il nostro allenatore Pablo Pinones-Arce ha detto con tono scherzoso che sarebbe stato multato per essere arrivato in ritardo. Ma la sua visita ci ha fatto molto piacere”.

Il video in cui Zlatan Ibrahimovic esegue un tiro perfetto all’incrocio dei pali, registrato dall’allenatore dell’Hammarby, Johan Lager, durante un esercizio alla conclusione dell’allenamento, è diventato virale.

“Quel tiro era impossibile da parare, ma quello seguente l’ho preso”, dice Jonna.

Come si trova qui Zlatan?

“Sembra che si trovi bene. Futuro? Non ce ne ha parlato..”.

