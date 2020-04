Coronavirus – Milan, lunedì i primi colloqui per il taglio stipendi

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web ufficiale di ‘Sky Sport‘, il Milan, da un paio di giorni, ha iniziato a contattare i giocatori con gli ingaggi più importanti per preannunciare la volontà di un taglio stipendi come successo in altri club di Serie A: per ora, si tratta di Juventus, Parma e Roma.

Al momento, comunque, non è stato proposto nulla di concreto. I dirigenti rossoneri hanno soltanto dato appuntamento telefonico ai senatori della squadra per trovare una soluzione rapida all’inizio della prossima settimana. Le trattative squadra-club inizieranno pertanto lunedì 27 aprile. QUI TUTTE LE NEWS IN TEMPO REALE SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS >>>