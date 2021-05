Milan sui social – Costacurta ricorda il suo addio al calcio | News

Le ultime notizie sul Milan. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Billy Costacurta ha voluto ricordare il suo addio al calcio giocato

Il 19 maggio 2007 Alessandro Costacurta giocò la sua ultima partita. Si trattava di un match di Serie A a 'San Siro' tra Milan e Udinese, gara che precedeva la finale di Champions League contro il Liverpool ad Atene. In quella partita, il difensore rossonero riuscì anche a segnare la sua ultima rete su calcio di rigore. 'Billy' ha voluto così ricordare su Instagram quel magico pomeriggio di 14 anni fa. "Puntata di chiusura, nel vero senso della parola. In questo montaggio c'è il riassunto della mia ultima partita in carriera. La numero 694, sempre con gli stessi colori addosso", queste le parole pubblicate dall'attuale opinionista di Sky Sport.