Milan-Sampdoria, Ranieri: “Partita semi-perfetta: è mancato il gol”

NEWS SAMPDORIA – Claudio Ranieri, tecnico blucerchiato, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ l’esito della sfida Milan-Sampdoria di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Ranieri:

Sull’occasione sprecata: “Purtroppo è questo, ma vedo la prestazione ottima, la compattezza, la continuità nell’azione, avevamo fatto gol nel primo tempo, fuorigioco di mezzo piede. La squadra si è espressa bene e questo mi fa molto piacere”.

Sulla partita: “Quando vieni qui sai che devi fare una partita perfetta per vincerla. La nostra è stata semi-perfetta. E’ mancato il gol. Peccato. Due punti in più avrebbero fatto piacere”.

Sulle ammonizioni: “Abbiamo avuto sei ammoniti, ma non è stata una partita dura. Normale. Rade Krunić ha colpito Julian Chabot senza palla, sarebbe stato il secondo giallo …”.

Sugli infortuni di Gaston Ramírez e Fabio Depaoli: “Domani valuteremo con il dottore e vediamo. Per Depaoli è la terza volta che ha infortunio sulla stessa caviglia. Si rimette e ricade in occasione di un contrasto. Ramírez era in forma, ha subito un infortunio sotto il ginocchio. Speriamo non sia nulla di grave”.

Su Morten Thorsby: “Ragazzo d’oro, corre tanto. Se ha fatto meno di 13 chilometri lo rimprovero”.

Sul ritiro di Daniele De Rossi: “E’ stato un punto di riferimento importante per me. Lui e Totti rappresentavano l’emblema dei giocatori che non vogliono mai mollare, che vogliono di più da loro stessi e dai loro compagni. Persone leali e sincere”.

