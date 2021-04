Milan-Sampdoria, problemi per Rafael Leao e Brahim Diaz | News

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Leao e Brahim Diaz non dovrebbero essere a disposizione in Milan-Sampdoria

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sugli infortunati per Milan-Sampdoria. La gara si giocherà domani a San Siro a partire dalle 12:30. Oltre a Mandzukic, Calabria e Romagnoli, Pioli dovrebbe rinunciare a Rafael Leao, che non ha ancora recuperato dal problema muscolare accusato contro il Napoli. Da valutare anche la situazione di Brahim Diaz, che è rientrato con qualche acciacco dopo le partite con la nazionale. Intanto il Milan pensa al calciomercato: il sostituto di Meite arriva dalla Premier League.