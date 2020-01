Milan-Sampdoria: oltre 58mila gli spettatori presenti a San Siro

NEWS MILAN – Secondo i dati ufficiali in possesso del club rossonero, sono esattamente 58.572 gli spettatori presenti, oggi, a ‘San Siro‘, per assistere a Milan-Sampdoria. Il Milan, dalla grande affluenza di pubblico allo stadio, in attesa del nuovo esordio rossonero di Zlatan Ibrahimovic, ha incassato € 1.605.460,26. Intanto, ecco come la Curva Sud ha accolto il ritorno a casa del centravanti svedese: continua a leggere >>>

