Milan, Sacchi: “Pioli deve gestire la difficoltà nel vincere”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, ha parlato in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola della situazione dei rossoneri di Stefano Pioli. Il tecnico di Fusignano si è permesso di dare un consiglio a Stefano Pioli, dicendogli che dovrebbe imparare a gestire il fatto che la vittoria potrebbe anche non arrivare ogni tanto. Di seguito le sue parole.