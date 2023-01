Milan, Romagnoli risponde agli auguri: “Vi voglio bene”

Il modo con cui se n'è andato dal Milan a molti non sarà piaciuto, ma al cuore non si comanda e Romagnoli, quando ha intravisto la possibilità di andare alla Lazio non ha saputo resistere. Oggi, 12 gennaio 2023, il difensore classe 1995 compie 28 anni ed è giusto festeggiarlo perché è pur sempre stato l'ultimo capitano rossonero prima di Davide Calabria.