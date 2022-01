Milan-Roma, tocca alla strana coppia Gabbia-Kalulu | News

Stefano Pioli per Milan-Roma deve affidarsi a Matteo Gabbia e Pierre Kalulu, che giocheranno insieme dal primo minuto

Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma su Matteo Gabbia e Pierre Kalulu. I due, visto i tanti assenti, dovrebbero giocare titolare in Milan-Roma , gara che si giocherà alle 18:30 a San Siro. Stefano Pioli ieri pomeriggio a Milanello ha provato la strana coppia, che è chiamata a una prova di grande spessore contro un avversario difficile contro la Roma. A destra ci sarà Florenzi , mentre a sinistra Theo Hernandez.

In compenso Pioli recupera i pezzi in attacco. Dopo parecchio tempo il tecnico avrà a disposizione ZlatanIbrahimovic, Ante Rebic e Rafael Leao: tutti e tre stanno bene, anche se non dovrebbero partire titolari contro la Roma. Ecco le probabili formazioni della gara di oggi.