Milan, ritiro obbligatorio prima del ritorno contro l’Inter | News

Secondo quanto riportato da TMW, ci sarebbe un cambio di programma in casa Milan. I rossoneri, infatti, saranno costretti ad un ritiro che li vedrà dormire a Milanello per poi presentarsi direttamente a San Siro per il cruciale match di ritorno in Champions League contro l'Inter. Mentre prima della gara di andata era facoltativo, per domani sarà obbligatorio.