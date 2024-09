Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha espresso un proprio commento, attraverso una serie di post pubblicati sul suo profilo 'X', in merito al Milan, tra Gerry Cardinale e la statistica sui derby persi. Il direttore di 'TeleLombardia', in particolare, ha riconosciuto una colpa grave da parte del fondatore di RedBird Capital Partners, ovvero si quella di decidere senza valutare le competenze. Tutti i nomi dello staff dirigenziale, infatti, sono soggetti senza esperienza pregressa e quindi nuovo in questo mondo. A questo aggiunge l'ambiente depresso e la paura dei tifosi, oltre alle difficoltà contro l'Inter. Ecco, dunque, tutte le sue parole a riguardo.