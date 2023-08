Milan, ranking e Mondiale per club: quanto vale questa Champions League

E il Milan?

Il Milan, nel ranking Uefa, ha 35 punti. Subito dietro ai rossoneri vi è il Napoli a 29. Ogni campionato non può portare più di due squadre, di conseguenza, oltre l'Inter, solo una tra i rossoneri e gli azzurri potrà prendere parte al nuovo Mondiale per Club. Al di sopra, in teoria, vi sarebbe la Juventus che, però, con l'esclusione dalle coppe, non potrà guadagnare punti per questa stagione. Il Milan, quindi, qualora facesse un percorso migliore del Napoli si garantirebbe un biglietto per questo nuovo torneo.