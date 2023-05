Milan, Randy Levine nominato come nuovo amministratore rossonero

L'assemblea di oggi ha aggiunto nuovi membri dirigenziali nel Milan. Come atteso, infatti, Randy Levine è stato nominato nuovo amministratore rossonero. L'avvocato americano, nonché Presidente dei New York Yankees, era già presente nel Cda del Milan seppur con il ruolo di Consigliere. Randy Levine è riconosciuto a livello globale come uno dei dirigenti più affermati nel settore dello sport e dell'intrattenimento. Lo statunitense è stato anche determinante nello sviluppo del nuovo Yankee Stadium, completato nel 2009, rivoluzionando, inoltre, la distribuzione dei contenuti sportivi attraverso la creazione di YES Network.