Milan, Rafael Leao convocato dalla nazionale maggiore portoghese

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore portoghese

Che gran momento per Rafael Leao. L'attaccante sembra essersi definitivamente preso il Milan a suon di gol e prestazioni convincenti. E' evidente come l'ex Lille abbia cambiato completamente passo, anche se ovviamente Rafa dovrà dimostrare il suo valore nell'arco di tutta la stagione. A tal proposito è stato convocato da Fernando Santos, ct del Portogallo, per le partite contro il Qatar (amichevole) e il Lussemburgo (qualificazioni ai mondiali). E' la prima convocazione per Rafael Leao a conferma della grande stagione che sta vivendo. Milan, ha parlato Ibrahimovic sulla lotta Scudetto! Le sue dichiarazioni >>>