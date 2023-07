Milan, Pulisic: “Ibrahimovic è stato un grande giocatore”

Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di 'Milan TV'. Ecco le sue parole su Ibrahimovic

Christian Pulisic, fantasista statunitense che il Milan ha prelevato dal Chelsea per 22 milioni di euro bonus inclusi in questa sessione estiva di calciomercato, ha parlato - in esclusiva - ai microfoni di 'Milan TV' (QUI IL PEZZO COMPLETO). Ecco un estratto delle sue parole su Ibrahimovic e la numero 11.