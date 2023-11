Milan-PSG, Skriniar: “Domani per me sarà speciale. Su Donnarumma …”

Sull'ambiente ostile per lui e Donnarumma: "So benissimo che sarà una partita difficile, perché ho giocato sei anni nell'Inter: so come affrontare questo stadio da avversario. Dobbiamo stare concentrati e fare le nostre cose. Se lo facciamo possiamo fare risultato".

Sul momento del Psg: "Stiamo facendo bene, abbiamo nuovi risultati. Vogliamo dare continuità ai risultati. C'è ancora tanto da lavorare però abbiamo tutte le qualità per fare bene domani".

Sullo stile di gioco: "Mi piace tanto questo stile di gioco, il possesso palla e il pressing alto. Ovviamente dobbiamo stare attenti dietro: stiamo lavorando e stiamo migliorando anche come individualità e come squadra".

Sulle emozioni del ritorno a San Siro: "Per me è sicuramente una bella emozione tornare qua a San Siro dove ho vinto i miei primi trofei in carriera. Ma sono qua come giocatore del Psg e voglio fare la migliore partita possibile per il Psg".

Chi ha più pressione tra Psg e Milan? "Sappiamo che loro devono fare punti per forza ma ovviamente anche noi vogliamo vincere assolutamente. Non so chi avrà più pressione: noi vogliamo giocare il nostro calcio e abbiamo qualità per vincere".

Sulla concorrenza in difesa: "Mi sta piacendo giocare con Marquinhos: stiamo facendo bene ma c'è tanto da migliorare. Non è importante chi gioca ma è importante che vinca il Psg e che il Psg faccia bene. Con Marquinhos mi sento bene: lui parla bene italiano".

Su Donnarumma: "Non lo vedo preoccupato. Uno dei portieri più forti al mondo e ha già grandissima esperienza. Domani sarà al 100% concentrato per la partita e la squadra".

Sulla spinta di San Siro: "Quando giochi in casa e ti spingono i tifosi, ti può condizionare. Così sarà anche domani: il Milan avrà tutto lo stadio che lo spingerà avanti. Anche noi vogliamo fare buoni risultati fuori casa".

Su che Milan si aspetta: "Sarà una partita speciale. Domani ci aspetta una partita tosta, diversa dall'andata. Il Milan ha un po' di difficoltà ma quando sei un periodo così riesci a tirare fuori qualcosa in più: hanno grandissima qualità e giocatori, dobbiamo stare attenti. Non dico che possiamo chiudere il girone domani ma sviluppare il gruppo come vogliamo noi".

Sulle parole di Marotta nei suoi confronti dopo l'addio all'Inter: "Oggi sono qua per parlare della partita di domani. Il direttore Marotta dice qualcosa: se lui l'ha sentita così va bene. Io non voglio creare casini e polemiche: so come è andata. Oggi non è il momento di parlare".

Hai sentito qualche compagno nerazzurro? "Il derby qua era sempre speciale. I miei ex compagni li sento spesso, abbiamo un buonissimo rapporto. Nessuno mi ha chiesto questo: ma per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde". LEGGI ANCHE: Milan, incontro tra Ibrahimovic e Cardinale: le ultime >>>

