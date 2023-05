Milan, il premio a Matteo Osti: miglior preparatore atletico 2021/22

“Mi scuso per non essere lì, ma purtroppo non posso fare altrimenti dovendo preparare la partita di mercoledì…” ha voluto sottolineare in collegamento video Osti, riferendosi all’imminente semifinale di Champions League contro l’Inter. “Vi ringrazio per avermi votato. Condivido questo riconoscimento con i colleghi che lavorano con me, oltre alla squadra e al mister. Ormai sono venti anni che faccio questo mestiere ed è davvero un grande onore aver raggiunto questo obiettivo”. LEGGI ANCHE: Le parole di Paolo Maldini in vista di Milan-Inter