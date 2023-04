Milan, Pioli pensa già al ritorno. Rinnovo Leao, Maldini: “Cresce la fiducia”

E' sulla stessa linea di pensiero Stefano Pioli, il quale ha parlato così dopo la vittoria della gara d'andata: "Sto già pensando al ritorno, che sarà un’altra grande partita come questa. Grande ritmo, grande emozione, qualche errore tecnico di troppo. Due partite molto equilibrate e difficili per entrambe. C’è un pochettino il rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale, il risultato però ci può far sperare per il passaggio del turno". Entusiasta Brahim Diaz, uno dei migliori in campo del match vinto dal Milan contro il Napoli: "Sono contento e felice, ma sono più felice per la squadra perché ci meritiamo questo. Sono contento di quello che sto facendo, ma c'è ancora tanto da fare".