Milan, Pioli: “Nazionali? A qualcuno farà bene giocare, ad altri meno”

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato della sosta delle Nazionali. L'allenatore rossonero prima spiega come verrà gestita a Milanello, poi avverte alcuni dei suoi giocatori. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa:"La sosta verrà gestita in tre situazione diverse. Gli infortunati hanno avuto tre giorni liberi e torneranno ad allenarsi. A qualcuno farà bene giocare in Nazionale, ad alcuni non tutte e tre. Gli altri, lavoreranno lunedì e poi avranno modo di recuperare mentalmente, riprenderemo più avanti". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli