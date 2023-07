Pioli: “Berlusconi? Un amore per il Milan incredibile nelle sue telefonate”

Primo giorno di raduno per il Milan in quel di Milanello. Prima dell'allenameno ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli . Tanti gli argomenti presi in considerazione. Ecco un estratto delle sue parole su Silvio Berlusconi.

"Ho saputo della notizia mentre ero in aereo per le Maldive purtroppo. Mi ha chiamato parecchie volte, mai conosciuto di persona, solo anni fa quando giocavo al Verona, mi è spiaciuto. L' ho sentito l'ultima volta una settimana prima della sua scomparsa. Si è sempre sentito un amore per il Milan incredibile nelle sue telefonate. L'ho visto di persona ai festeggiamenti dello Scudetto in Piazza Duomo, tutti i milanisti perdono un punto di riferimento e una persona che ha fatto la storia. Ho parlato con Galliani, che giustamente ha pensato al trofeo, a cui siamo onorati di partecipare".