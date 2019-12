Milan, Perinetti: “Piatek soffre se la squadra non domina la partita”

ULTIME NEWS MILAN – Giorgio Perinetti, ex dirigente del Genoa, ha parlato del suo ex giocatore Krzysztof Piatek. Lo scorso anno il polacco ha fatto faville sia in rossoblù che al Milan, ma quest’anno sta faticando tantissimo. Perinetti, ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’, la pensa così: “Ibrahimovic è carismatico, un giocatore di spessore. Piatek? Chiaro da lui ci si aspettava la conferma dopo quanto fatto l’anno scorso, ma soffre quando la squadra non domina la partita”. Intanto Franco Ordine ha parlato dell’ultima campagna acquisti del Milan: ecco le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

